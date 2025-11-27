الأرجنتين ترشح غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

بوينس آيرس-سانا

أعلنت الحكومة الأرجنتينية رسمياً عن ترشيح الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفاً لانطونيو غوتيريش.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كويرنو في منشور على منصة X : “إن الحكومة الأرجنتينية تدعم ترشيح غروسي”، مضيفاً: إنه شرف وامتياز تقديم الدبلوماسي المحترف لهذا المنصب.

وأشار كويرنو إلى أن رافائيل غروسي يحظى بتقدير دولي للعمل الاستثنائي الذي يقوم به كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ست سنوات، ما يدل على قدرته الكبيرة على القيادة في مواجهة المواقف الخطيرة التي تؤثر على السلام والأمن الدوليين.

ويتولى غروسي قيادة الوكالة منذ عام 2019، وهو يحظى بتقدير دولي لخبرته الفنية ومهاراته في إدارة الأزمات، وخاصة في أوكرانيا وغيرها من نقاط التوتر النووي.

وكانت انطلقت رسمياً أمس، عملية انتخاب الأمين العام القادم للأمم المتحدة ودعوة الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب لمدة خمس سنوات، بدءاً من الأول من كانون الثاني 2027، بعد أن تنتهي ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الثانية نهاية العام 2026.