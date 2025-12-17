الدفاع المدني الفلسطيني: الأمطار تغرق 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى غمر نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح بصل في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الخيام فشلت في توفير الحد الأدنى من الحماية خلال المنخفضات الجوية، مشدداً على الحاجة الملحة لإدخال منازل متنقلة للتخفيف من معاناة السكان ومواجهة تداعيات فصل الشتاء.

وأشار بصل إلى أن المنخفضات الأخيرة تسببت بانجراف وغرق أكثر من 27 ألف خيمة، فيما بلغ إجمالي الأضرار أكثر من 53 ألف خيمة بين تضرر كلي وجزئي، واصفاً المشهد بالكارثي.

ووفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن أكثر من ربع مليون نازح تضرروا بشكل مباشر جراء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، من أصل نحو مليون ونصف المليون يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية والسلامة.