مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، هجماته على ‏بلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

‏وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام‏، أنه قتل خمسة أشخاص وجرح اثنان آخران جراء غارة إسرائيلية استهدفت أحد البساتين في منطقة البقبوق شمال مدينة صور.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى سكنياً ودمرته في بلدة حبوش، بينما تعرضت بلدة جبشيت لغارة معادية إضافة إلى بلدة بلاط قضاء مرجعيون.

كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارتين استهدفتا الطريق بين بلدتي راشيا الفخار والماري، وسط استنفار وتحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ ‌الـ ‏2 من آذار‏ بلغت 3123 قتيلاً و9506 جرحى.

وأصيب جندي لبناني في وقت سابق اليوم، جراء غارة إسرائيلية استهدفت ثكنة عسكرية في جنوب لبنان.