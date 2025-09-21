البرتغال تعلن رسمياً اعترافها بدولة فلسطين

نيويورك- سانا

أعلنت البرتغال مساء اليوم، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها انتصار للعدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية البرتغالي، في تصريح للصحفيين في نيويورك، عشية الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء يوم 18 أيلول”، مشيراً إلى أن بلاده تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم.

بدورها رحبت الخارجية الفلسطينية باعتراف البرتغال بدولة فلسطين، واعتبرته قراراً شجاعاً ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وأعربت الوزارة عن شكرها للبرتغال، مؤكدة حرص دولة فلسطين على بناء أمتن وأقوى العلاقات الثنائية مع البرتغال، وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة.

وطالبت في الوقت ذاته الدول التي لم تعترف بعد، بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين؛ حماية لحل الدولتين، وحثتها على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض، وفقاً لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

وكانت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها انتصار للعدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.