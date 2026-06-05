تحذيرات أممية جديدة من تفاقم أزمة الجوع جراء الحرب في الشرق الأوسط

روما-سانا‏

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أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، تحذيرات ‏جديدة من تفاقم أزمة الجوع جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية ‏وتداعياتها على الصعيد الدولي.‏

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وأوضح البرنامج في بيان نقلته رويترز أن الحرب في الشرق الأوسط أدت ‏إلى اضطرابات جيوسياسية وأمنية عابرة للحدود، وتسببت بتعطيل طرق ‏الشحن الحيوية بما فيها مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، إضافة إلى تراجع قدرة وكالات الإغاثة على تقديم المساعدات بسبب نقص ‏التمويل.‏

توقعات متشائمة للأمن الغذائي

البرنامج أكد أن توقعاته في آذار الماضي بأن يصل عدد من يعانون من ‏انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 45 مليون شخص إذا بقيت أسعار النفط عند ‏حدود 100 دولار للبرميل حتى شهر حزيران الحالي تتحقق بالفعل، مشيراً ‏إلى أن العائلات في أفغانستان والصومال وسريلانكا هي الأكثر تضرراً مع ‏الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والغذاء إلى جانب فقدان الدخل وتعطل ‏التجارة.‏

ويتوقع البرنامج أن يواجه 6.5 ملايين شخص في الصومال أي نحو ثلث ‏السكان جوعاً شديداً في عام 2026، بينما قد يتأثر 17.4 مليون شخص في ‏أفغانستان بالأزمة.‏

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وحذر البرنامج من أن هذا الوضع قد يتفاقم مع احتمال تعرض 2.5 مليون ‏صومالي و2.3 مليون أفغاني لانعدام الأمن الغذائي إذا استمرت ‏الاضطرابات، وخاصة أن البلدين يعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة ‏والغذاء.‏

نقص التمويل يهدد المساعدات

وتواجه وكالات الإغاثة تحديات إضافية بسبب نقص التمويل، اذ يشير ‏برنامج الأغذية العالمي إلى إمكانية أن يتراجع عدد المستفيدين من مساعداته نحو 1.5 مليون شخص خلال 2026، وقد يصل العدد إلى 9 ملايين إذا ‏استمرت الظروف الحالية لستة أشهر أخرى.‏

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ومع استمرار الحرب في الشرق الأوسط منذ الـ 28 من شباط الماضي، تتصاعد ‏مخاطر أزمة الجوع على المستوى العالمي، حيث تتسبب اضطرابات الشحن ‏البحري وارتفاع أسعار الوقود في زيادة تكاليف نقل المواد الغذائية، ما يدفع ‏أسعار الغذاء للارتفاع.‏

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وتتزامن هذه التحديات مع نقص حاد في تمويل وكالات الإغاثة، ما يجبرها ‏على تقليص المساعدات وتقنين الحصص.‏