تحذيرات أممية جديدة من تفاقم أزمة الجوع جراء الحرب في الشرق الأوسط

روما-سانا
أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، تحذيرات جديدة من تفاقم أزمة الجوع جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية وتداعياتها على الصعيد الدولي.
وأوضح البرنامج في بيان نقلته رويترز أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى اضطرابات جيوسياسية وأمنية عابرة للحدود، وتسببت بتعطيل طرق الشحن الحيوية بما فيها مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، إضافة إلى تراجع قدرة وكالات الإغاثة على تقديم المساعدات بسبب نقص التمويل.
توقعات متشائمة للأمن الغذائي
البرنامج أكد أن توقعاته في آذار الماضي بأن يصل عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 45 مليون شخص إذا بقيت أسعار النفط عند حدود 100 دولار للبرميل حتى شهر حزيران الحالي تتحقق بالفعل، مشيراً إلى أن العائلات في أفغانستان والصومال وسريلانكا هي الأكثر تضرراً مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والغذاء إلى جانب فقدان الدخل وتعطل التجارة.
ويتوقع البرنامج أن يواجه 6.5 ملايين شخص في الصومال أي نحو ثلث السكان جوعاً شديداً في عام 2026، بينما قد يتأثر 17.4 مليون شخص في أفغانستان بالأزمة.
وحذر البرنامج من أن هذا الوضع قد يتفاقم مع احتمال تعرض 2.5 مليون صومالي و2.3 مليون أفغاني لانعدام الأمن الغذائي إذا استمرت الاضطرابات، وخاصة أن البلدين يعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة والغذاء.
نقص التمويل يهدد المساعدات
وتواجه وكالات الإغاثة تحديات إضافية بسبب نقص التمويل، اذ يشير برنامج الأغذية العالمي إلى إمكانية أن يتراجع عدد المستفيدين من مساعداته نحو 1.5 مليون شخص خلال 2026، وقد يصل العدد إلى 9 ملايين إذا استمرت الظروف الحالية لستة أشهر أخرى.
ومع استمرار الحرب في الشرق الأوسط منذ الـ 28 من شباط الماضي، تتصاعد مخاطر أزمة الجوع على المستوى العالمي، حيث تتسبب اضطرابات الشحن البحري وارتفاع أسعار الوقود في زيادة تكاليف نقل المواد الغذائية، ما يدفع أسعار الغذاء للارتفاع.
وتتزامن هذه التحديات مع نقص حاد في تمويل وكالات الإغاثة، ما يجبرها على تقليص المساعدات وتقنين الحصص.