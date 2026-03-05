السلطات الأردنية تتعامل مع 187 بلاغ سقوط شظايا

عمان- سانا

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الخميس أنها تعاملت منذ السبت الماضي ولغاية اليوم مع 187 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في أماكن متفرقة من المملكة، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مديرية الأمن العام قولها: إن “كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة الثالثة عصر هذا اليوم مع 187 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة، دون أي إصابات جديدة”.

ودعت المواطنين إلى “الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، وعدم التردد بإبلاغ السلطات في حال وجود أي مشاهدات” محذرة من “الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة”.

وتعرض الأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب عدد من الدول الخليجية، في أعقاب الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوم الأحد الماضي، القائمَ بأعمال سفارة إيران في عمّان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودولاً عربية شقيقة.