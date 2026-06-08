ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 10.9 بالمئة

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن إيرادات قطاع البرمجيات في البلاد ارتفعت بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي من كانون الثاني إلى نيسان من عام 2026، لتصل إلى نحو 4.67 تريليونات يوان.

وذكرت وكالة شينخوا، اليوم الإثنين، أنه وفقاً للبيانات، بلغت إيرادات منتجات البرمجيات نحو 1.05 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مسجلةً نمواً بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومشكلة 22.4 بالمئة من إجمالي إيرادات القطاع.

وسجلت منتجات البرمجيات الأساسية إيرادات بلغت 59.8 مليار يوان بزيادة 9.1 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيرادات البرمجيات الصناعية إلى 99.8 مليار يوان، بنمو مماثل بلغ 9.1 بالمئة.

وفي قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، بلغت الإيرادات نحو 3.13 تريليونات يوان، بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي، لتستحوذ على 67.1 بالمئة من إجمالي إيرادات الصناعة، كما حققت خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة إيرادات وصلت إلى 534.4 مليار يوان، بنمو سنوي قدره 12.6 بالمئة.

وأظهرت البيانات أداءً قوياً في بعض القطاعات الفرعية، حيث ارتفعت إيرادات خدمات تصميم الدوائر المتكاملة بنسبة 18.3 بالمئة لتصل إلى 142.8 مليار يوان، فيما سجلت خدمات التكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية إيرادات بلغت 363.3 مليار يوان، بزيادة 7.8 بالمئة على أساس سنوي.

وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في قطاع الاقتصاد الرقمي الصيني، مدفوعاً بالتوسع في خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتقنيات الرقمية المتقدمة.