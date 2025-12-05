الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة X

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم فرض غرامة مالية قدرها 120 مليون يورو على منصة “X”، في أول قرار من نوعه بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، على خلفية ثبوت ارتكاب المنصة انتهاكات خطيرة تتعلق بالشفافية ومكافحة التضليل.

وأوضحت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات كشفت عن ثلاث مخالفات رئيسية ارتكبتها المنصة، أبرزها استخدام تصميمات مضللة لعلامة التوثيق الزرقاء، ما أدى إلى تضليل المستخدمين بشأن موثوقية الحسابات.

وقالت المفوضية: إن المنصة فشلت أيضاً في توفير قاعدة بيانات شفافة للإعلانات، ما أعاق جهود الباحثين في تتبع الحملات الدعائية المضللة، إضافة إلى ذلك، منعت X الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة، في انتهاك واضح لمبدأ الشفافية.

وأمهلت المفوضية المنصة 60 يوماً لتصحيح ممارساتها المتعلقة بالتحقق من الهوية، و90 يوماً لتقديم خطة عمل لمعالجة أوجه القصور في الشفافية والوصول إلى البيانات. وفي حال عدم الامتثال، قد تواجه X غرامات إضافية يومية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فيرا يوروفا: إن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن “الفضاء الرقمي ليس منطقة خارجة عن القانون”، مشددة على أن حماية المستخدمين الأوروبيين من التضليل والممارسات التجارية غير النزيهة تمثل أولوية قصوى.

وتعليقاً على قرار المفوضية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور على منصة “إكس” إن غرامة الاتحاد الأوروبي على منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، تمثل “هجوماً مباشراً على الشعب الأمريكي من قبل حكومات أجنبية”، مضيفاً إن “عصر الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت قد انتهى”.

يذكر أن المفوضية الأوروبية فتحت بالأمس تحقيقاً رسمياً بحق شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “ميتا”، المالكة لتطبيق المراسلة الشهير واتساب، للاشتباه بانتهاكها قواعد المنافسة المرتبطة بدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في منصتها.