الهيئة العامة للثروة السمكية تبدأ مرحلة جديدة لتربية ‏الإصبعيات في حماة

حماة-سانا‌‎ ‎

أنجز فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ‏في حماة نقل الإصبعيات المنتجة والمحضنة من مزرعة ‏قلعة المضيق إلى مزرعة عين الطاقة، وزراعتها في ‏الحوض رقم (3) بعد استكمال أعمال التعقيم وفق ‏الأصول الفنية، تمهيداً لاستكمال تربيتها حتى بلوغ ‏الأوزان التسويقية‎.‎

تعقيم الأحواض وضمان بيئة صحية

وفي هذا الاطار أوضح مدير الفرع علاء المواس في ‏تصريح لـ سانا، أن صحة الإصبعيات تتابع عبر أخذ ‏عينات دورية ومراقبة حركة الأسماك وإقبالها على ‏الأعلاف، إضافةً إلى قياس درجة الحرارة والـ‎ PH ‎والأوكسجين المنحل يومياً لضمان جودة المياه واستقرار ‏البيئة المائية، لافتاً إلى أن الأنواع المستزرعة تشمل ‏المشط والكارب العادي والمحرشف والعاشب والفضي‎.‎

وبيّن المواس أن عمليات التعقيم تشمل تجفيف الحوض ‏وتجريف الطمي وتسوية الميول، ثم تشميس الأرضية قبل ‏نثر الكلس الحي بمعدل 100–150 كغ للدونم، يلي ذلك ‏ضخ المياه حتى ارتفاع 25–40 سم، بما يضمن الوقاية ‏من الأمراض ومنع انتقال العدوى وتهيئة بيئة صحية ‏للإصبعيات‎.‎

مراحل النمو حتى الوزن التسويقي

وأوضح المواس أن الإصبعيات تمر بثلاث مراحل رئيسية ‏للوصول إلى الوزن التسويقي، تبدأ بمرحلة التحضين ‏الأولى الممتدة ما بعد الفقس وحتى وزن 2 غرام، ثم ‏مرحلة التحضين الثانية التي تتراوح أوزانها بين 2 و50 ‏غراماً، وصولاً إلى مرحلة التسمين التي تصل فيها ‏الأسماك من وزن 50 غراماً وحتى 700 غرام وما فوق‎.‎

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على نشر استخدام بدالات ‏التهوية وأجهزة ضخ الهواء لتقليل تبديل المياه وخفض ‏التكاليف، إضافةً إلى اعتماد أعلاف مركبة عالية الجودة ‏لضمان نمو صحي للأسماك‎.‎

تحديات الإنتاج السمكي

وأشار المواس إلى أن أبرز تحديات تنفيذ برامج تنمية ‏الإنتاج السمكي تتمثل في قلة معرفة المربين بالأساليب ‏الحديثة، وغياب سلالات عالية الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع ‏تكاليف الإنتاج مقارنة بدول الجوار‎.‎

وأكد المواس أن اعتماد برامج علمية دقيقة في التربية ‏والتغذية وتجهيز الأحواض يسهم في إنتاج منتج غذائي ‏عالي القيمة يدعم الأمن الغذائي المحلي، مبيناً وجود ‏خطط لتوسيع المشروع عبر استثمار المسطحات المائية ‏وتأهيل المزارع المتضررة في عدة محافظات‎.‎

تعاون دولي وتبادل خبرات‎ ‎

ولفت المواس إلى أن الهيئة تشارك في برامج التعاون ‏الإقليمي والدولي لدعم الاستزراع السمكي، حيث سجّلت ‏بعد التحرير حضوراً في عدد من المؤتمرات الدولية في ‏إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا بالتعاون مع منظمات ‏متخصصة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير برامج ‏الإنتاج السمكي محلياً‎.‎

إحصائيات الإنتاج السمكي

وذكر المواس أن عدد المزارع الإنتاجية في المياه العذبة ‏يبلغ 560 مزرعة، إضافة إلى 600 مزرعة أسرية، بينما ‏لا تتجاوز حصة الفرد السوري من استهلاك الأسماك 2 ‏كغ سنوياً، ما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي‎.‎

ويشكل الاستزراع السمكي أحد القطاعات الواعدة في ‏دعم الأمن الغذائي في سوريا، نظراً لتراجع الإنتاج ‏الطبيعي من المصايد وارتفاع الطلب على البروتين ‏الحيواني، وتعمل الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء ‏المائية على تنفيذ برامج لتطوير المزارع الحكومية ‏والخاصة، وزيادة إنتاج الإصبعيات، وتأهيل المزارع ‏المتضررة، ونشر تقنيات التربية الحديثة وإدارة المياه، ‏بهدف رفع الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج ‏والاستهلاك.‏