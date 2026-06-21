‏ الشرطة الاسكتلندية تعتقل مشتبهاً بهجمات أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص

أدنبرة-سانا
اعتقلت الشرطة الاسكتلندية أمس السبت، مشتبهاً به في التورط بهجمات وقعت أمس في مناطق مختلفة من العاصمة أدنبرة، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.
وقالت الشرطة في بيان أوردته وكالة رويترز: إنها ألقت القبض على رجل اسكتلندي يبلغ من العمر 36 عاماً، على خلفية سلسلة من التهديدات والسرقات وأعمال التخريب، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيق معه بشأن هذه الهجمات.
من جهتها، نددت مساعدة رئيس الشرطة كاتريونا باتون بأعمال العنف، مؤكدة أنه لا مكان للعنصرية أو الكراهية على أساس الدين في اسكتلندا، التي تكون في أفضل حالاتها عندما تقف مجتمعاتها معاً.
يذكر أن مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية شهدت في الـ 13 من حزيران الحالي مظاهرة حاشدة مناهضة للعنصرية شارك فيها آلاف الأشخاص، عقب اضطرابات وأعمال عنف استهدفت الأجانب على خلفية حادثة طعن شهدتها المدينة مؤخراً.