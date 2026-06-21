‏ الشرطة الاسكتلندية تعتقل مشتبهاً بهجمات أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص

أدنبرة-سانا‏

اعتقلت الشرطة الاسكتلندية أمس السبت، مشتبهاً به في التورط بهجمات وقعت أمس في ‏مناطق مختلفة من العاصمة أدنبرة، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.‏

وقالت الشرطة في بيان أوردته وكالة رويترز: إنها ألقت القبض على رجل اسكتلندي يبلغ ‏من العمر 36 عاماً، على خلفية سلسلة من التهديدات والسرقات وأعمال التخريب، مشيرة ‏إلى أنها باشرت التحقيق معه بشأن هذه الهجمات.‏

من جهتها، نددت مساعدة رئيس الشرطة كاتريونا باتون بأعمال العنف، مؤكدة أنه لا ‏مكان للعنصرية أو الكراهية على أساس الدين في اسكتلندا، التي تكون في أفضل حالاتها ‏عندما تقف مجتمعاتها معاً.‏

يذكر أن مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية شهدت في الـ 13 من حزيران الحالي مظاهرة ‏حاشدة مناهضة للعنصرية شارك فيها آلاف الأشخاص، عقب اضطرابات وأعمال عنف ‏استهدفت الأجانب على خلفية حادثة طعن شهدتها المدينة مؤخراً.‏