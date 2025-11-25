العفو الدولية: قوات الدعم السريع ارتكبت “جرائم حرب” في السودان

الخرطوم-سانا

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في السودان، ولا سيما في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور التي سيطرت عليها بالكامل أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمينة العامة لمنظمة العفو “أنييس كالامار” قولها: “ينبغي على العالم ألا يغض الطرف، بينما تتزايد المعلومات بشأن ما حدث خلال هجوم الدعم السريع على الفاشر”، مشيرة إلى أن شهادات الناجين تفيد بارتكاب أهوال لا يمكن تخيلها.

وشدّدت المسؤولة الأممية على أن هذا العنف المستمر والواسع النطاق ضد المدنيين، يشكّل جرائم حرب وقد يشكل جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.

جرائم قتل واغتصاب

ونقلت المنظمة شهادات 28 ناجياً من العنف في الفاشر تحدثت إليهم في مخيمات النازحين في تشاد على الحدود الغربية مع السودان، وفي مدينتي طويلة والطينة داخل السودان، حيث أفادت إحدى النساء بأنها وخلال محاولتها الهروب من الفاشر غداة سيطرة الدعم السريع عليها، قام مقاتلون من الحركة باغتصابها وابنتها ذات ال 14 عاماً، ما تسبب بإصابة الطفلة بصدمة شديدة وإعياء، وتدهورت صحتها لاحقاً وماتت.

فيما أشار ناج آخر إلى أن مقاتلي الدعم السريع أوقفوه و20 آخرين فور عبورهم الساتر الترابي الذي كانت أقامته الحركة حول المدينة لحصارها منذ منتصف 2024، وأطلقوا النار عليهم بعد أن أمروهم بالاستلقاء على الأرض، وقتلوا 17 منهم، فيما تمكن ثلاثة أشخاص من الفرار بعد أن تظاهروا بالموت.

إيقاف جرائم الدعم السريع

ودعت منظمة العفو الدولية الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لوقف بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جميع أطراف النزاع” وممارسة ضغط دبلوماسي عاجل على قيادة قوات الدعم السريع لوقف هجماتها على المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

أكثر من مئة ألف شخص نزحوا من الفاشر

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فرّ منذ نهاية الشهر الماضي أكثر من 100 ألف مدني من الفاشر إلى مدن مجاورة، إضافة إلى حوالى 40 ألف نازح من شمال كردفان.

ومنذ سقوط الفاشر تتوالى تقارير عن عمليات قتل جماعي وعنف عرقي وخطف واعتداءات جنسية، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى وقوع عمليات قتل على أساس عرقي في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.

يشار إلى أن المعارك التي يخوضها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب إحصائيات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى نحو 130 ألف قتيل.