إثيوبيا تعلن تفشي وباء ماربورغ في جنوبها

أديس أبابا-سانا

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية من الفيروس في منظمة الاتحاد الإفريقي أن تفشي فيروس “ماربورغ” في جنوب إثيوبيا بلغ درجة “الوباء”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المركز قوله في بيان: إن الفيروس بلغ درجة الوباء في جنوب إثيوبيا، مشيراً إلى أنه أخذ علماً بتأكيد وزارة الصحة والمعهد الإثيوبي للصحة العامة بتفشي مرض فيروس ماربورغ في جينكا، بالمنطقة الجنوبية.

يشار إلى أن فيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى ينتقل عن طريق بعض أنواع الخفافيش، وينتمي إلى عائلة فيروس إيبولا نفسها، ويمكن أن يصل معدل الوفيات الناجمة عنه إلى نحو 90 بالمئة.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “إن تسع حالات إصابة بفيروس ماربورغ على الأقل سُجِّلَت في جنوب إثيوبيا”، بينما أكدت المنظمة في بيان لها أنها تدعم إثيوبيا بفاعلية في جهودها لاحتواء تفشي المرض ومعالجة المصابين، وتساند كل الجهود المبذولة لمنع أي انتشار له خارج الحدود.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الإثيوبية بأن “الفيروس الموجود في إثيوبيا ينتمي إلى سلالة مشابهة لتلك المسؤولة عن أوبئة في دول شرق إفريقيا الأخرى”، مشيرةً إلى أنها “تتخذ تدابير وقائية بالتعاون مع منظمات صحية أخرى”.

وكانت تنزانيا قد أعلنت في منتصف آذار الماضي انتهاء وباء ماربورغ الذي أودى بحياة عشرة أشخاص منذ مطلع العام الحالي، أما رواندا فأعلنت في أواخر كانون الأول 2024 انتهاء أول وباء من هذا النوع ضرب أراضيها وتسبب بوفاة 15 شخصاً.