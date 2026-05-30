تركيا تفوز بجائرة أفضل تنظيم للحج هذا العام

أنقرة-سانا

حصدت رئاسة الشؤون الدينية التركية جائزة “أفضل تنظيم للحج لعام 2026” ضمن جوائز “لبيتم” التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية، وذلك خلال حفل أقيم في مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن الرئاسة قولها في بيان: “إن الفوز يعكس جودة التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج الأتراك”، مشيرة إلى أن المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دميرهان نال أيضا جائزة “أفضل تواصل وتنسيق”، الأمر الذي يعتبر تعزيزاً إضافياً لنجاحها في إدارة شؤون الحجاج.

وانتهى موسم الحج لعام 1446هـ وفقاً للجدول الزمني الرسمي وبنجاح كبير عبر المنظومة المتكاملة التي أعدتها المملكة العربية السعودية من الأمن والتنظيم والخدمات، والتي مكّنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.