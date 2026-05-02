رئيسة وزراء اليابان تتعهد بتعزيز “الحرية والانفتاح” في آسيا والمحيط الهادئ

هانوي-سانا

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم السبت، بأن تؤدي اليابان دوراً أكثر فاعلية لضمان “الحرية والانفتاح” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك خلال خطاب ألقته في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تاكايتشي، تأكيدها في خطابها، عزم بلادها على “تحمل مسؤولياتها، بأداء دور أكثر فاعلية من أي وقت مضى في بناء نظام دولي قائم على الحرية والانفتاح والتنوع وسيادة القانون”.

ودعت إلى تعزيز مرونة الدول الآسيوية وقدرتها على “تحديد مستقبلها”، في ظل ما وصفته بتزايد حدة التنافس الجيوسياسي وتسارع الابتكار التكنولوجي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه القلق لدى اليابان وفيتنام من مطالب الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب مساعي البلدين لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والأمني في مواجهة التحديات الإقليمية.

وتحرص فيتنام في الوقت ذاته على الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، رغم التوتر القائم بين اليابان والصين.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي قد طرح قبل نحو عقد، مفهوم “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”، والذي تبنته لاحقاً عدة دول حليفة للولايات المتحدة، فيما انتقدت بكين هذه المبادرة، حيث اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان طوكيو بـ”إحياء المواجهة بين المعسكرين”.