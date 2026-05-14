بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وهجمات للمستوطنين على بعض المناطق الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الخميس مجدداً باحات المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن محافظة القدس قولها: إن “بن غفير اقتحم الأقصى ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وقام بحركات استفزازية داخل باحاته، تزامناً مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد”.

وبدأت قوات الاحتلال بإغلاق منطقة باب الساهرة في القدس المحتلة، فيما قام المستوطنون باستفزازات داخل البلدة القديمة.

كما هاجم مستوطنون اليوم قرية “بيت إكسا” شمال غرب القدس واعتدوا على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بحالة اختناق وسط حالة من التوتر والغضب في المنطقة في الوقت الذي تصدّى فيه الأهالي لهجوم المستوطنين وحاولوا منعهم من التقدم نحو الأراضي الزراعية والمنازل.

وكانت محافظة القدس قد حذرت في وقت سابق من محاولات استيلاء المستوطنين على أراضٍ في مناطق “خربة سمري” و”عرق الحمام” و”عرق البطوف” التابعة للقرية.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، قامت مجموعة من المستوطنين اليوم بتجريف أراضٍ زراعية في منطقة “واد المطوي” الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين.

وطالت أعمال التجريف مساحات من الأراضي المزروعة من أجل توسيع طرق استيطانية جديدة في المنطقة.