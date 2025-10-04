لأول مرة في تاريخ اليابان… امرأة تتجه لترؤس الحكومة

طوكيو-سانا

فازت وزيرة الداخلية اليابانية السابقة ساناي تاكايشي، في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اليوم، بعد هزيمتها لوزير الزراعة شينغيرو كويزومي في جولة الإعادة، ما يمهد الطريق لتصبح أول رئيسة وزراء لليابان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم أن نتائج انتخابات الجولة الثانية، أظهرت حصول تاكايشي البالغة من العمر 64 عاماً، على 185 صوتاً، مقابل 156 صوتاً لكويزومي وبذلك حلت محل رئيس الوزراء المستقيل شيغيرو إيشيبا في رئاسة الحزب الليبرالي، وهي أول امرأة تتولى أعلى منصب في الحزب الحاكم.

ومن المرجح أن تصبح تاكايشي رئيسة وزراء اليابان الجديدة، بعد استقالة شيغيرو إيشيبا الشهر الماضي.