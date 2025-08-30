مصرع 11 شخصاً بانزلاقات تربة وفيضانات في الهند

نيودلهي-سانا

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، بينهم أطفال، جراء فيضانات وانزلاقات تربة في إقليم جامو وكشمير شمال الهند.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول محلي في إدارة الكوارث الهندية اليوم، أن طفلاً ما يزال في عداد المفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في المناطق المتضررة.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الأمطار الغزيرة وصلت إلى معدلات غير مسبوقة الأسبوع الماضي، مسجّلةً في جامو وأودهامبور أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة منذ سنوات.

يذكر أن سيولاً عارمة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في الإقليم ذاته أدت الأربعاء الماضي إلى مصرع 41 شخصاً.