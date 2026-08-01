انفجار قرب ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل عُمان

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم السبت، وقوع انفجار بالقرب من ناقلة نفط ثانية شمال شرق مدينة خصب العُمانية، مشيرةً إلى عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار جراء الحادث.

ونقلت الهيئة، أن ربان الناقلة أبلغ عن سماع انفجار ورؤية ارتطام قوي بالقرب من السفينة، موضحةً أن الحادث وقع على بعد 21 ميلاً بحرياً شمال شرق خصب.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء ليما قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى تضرر غرفة المحركات وفقدان السيطرة على السفينة.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، ولا سيما البحر الأحمر وبحر عُمان، وانعكاسات ذلك على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.