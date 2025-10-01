مطالبة حقوقية بحماية دولية لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة

القدس المحتلة-سانا

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التهديدات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف سفن أسطول الصمود العالمي.

وأوضح المركز في بيان له اليوم نقلته وسائل إعلام فلسطينية أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت فوق سفن الأسطول، واستخدمت أساليب التشويش على أنظمة الاتصالات، كما اعترضت الأسطول سفينة حربية إسرائيلية.

وبين المركز أن هذه التصرفات تمثل استمراراً لسياسة الاحتلال في عزل قطاع غزة وفرض حصار خانق عليه، مؤكداً أن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقانون البحار.

كما أكد المركز أن حماية أسطول الصمود تشكل اختباراً حقيقياً لجدية المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالباً الأمم المتحدة والدول المعنية بضمان سلامة السفن، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي اعتداء إسرائيلي محتمل.

ويسعى أسطول الصمود الذي يضم تحالفاً من عدة منظمات دولية ويشمل نحو 50 سفينة ومئات المشاركين من 44 دولة، لإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان غزة، وتُعد هذه المرة الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة باتجاه غزة، في خطوة تعكس تصاعد التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.