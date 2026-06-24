وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيريه التركي والإيراني مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم الأربعاء مع وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والتركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الوزير السعودي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني تركز على استعراض مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وآخر المستجدات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المشتركة المتفق عليها بين الجانبين، كما جرى التأكيد على أهمية دفع الجهود نحو الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يضمن استقرار المنطقة ويخدم مصالح شعوبها.



وفي سياق متصل، استعرض الوزير السعودي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التركي آخر التطورات الإقليمية الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وكان وزير الخارجية السعودي قد بحث خلال اتصال هاتفي ‏أمس الأول الإثنين مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد ‏الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجهود الوساطة ‏الدبلوماسية المرتبطة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.‏