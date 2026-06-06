مرور حماة: إغلاق مؤقت لدوار الأوقاف وتحويل حركة السير إلى مسارات بديلة

IMG 20260517 WA0018 مرور حماة: إغلاق مؤقت لدوار الأوقاف وتحويل حركة السير إلى مسارات بديلة
أرشيفية

حماة-سانا

أعلن فرع المرور في محافظة حماة عن إغلاق مؤقت لدوار الأوقاف في مدينة ‏حماة غداً الأحد، بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً، وذلك ضمن أعمال إعادة تأهيل ‏الدوار وتحسين الحركة المرورية في المنطقة.‏

وأوضح فرع المرور عبر قناة محافظة حماة على تلغرام اليوم السبت، أنه سيتم تحويل حركة ‏السير إلى مسارات بديلة عبر تحويلات مرورية تشمل النصب التذكاري بعد دوار ‏البحرة والفتحة المقابلة لفرع المرور، ومنطقة مطعم عصفور، ودوار الصحة، ‏ودوار الجواش.‏

ودعا فرع المرور السائقين إلى الالتزام بالإشارات المرورية واتباع توجيهات ‏عناصر المرور، واستخدام الطرق البديلة لضمان انسيابية المرور وتجنب الازدحام ‏خلال فترة تنفيذ الأعمال.‏

وكان مجلس مدينة حماة أطلق يوم الخميس الماضي، مشروعاً بعنوان “شريان ‏حماة”، يهدف إلى تخفيف الازدحام في مركز المدينة، ونقاطها الحيوية، وتحديث ‏البنية التحتية للمرافق العامة والخدمية حيث تشمل العقد المرورية الممتدة على طول ‏مسار الشريان المدخل الجنوبي للمدينة، والأوقاف، والمدخل الشمالي والبحرة‏.‏

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