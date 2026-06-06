مرور حماة: إغلاق مؤقت لدوار الأوقاف وتحويل حركة السير إلى مسارات بديلة

حماة-سانا
أعلن فرع المرور في محافظة حماة عن إغلاق مؤقت لدوار الأوقاف في مدينة حماة غداً الأحد، بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً، وذلك ضمن أعمال إعادة تأهيل الدوار وتحسين الحركة المرورية في المنطقة.
وأوضح فرع المرور عبر قناة محافظة حماة على تلغرام اليوم السبت، أنه سيتم تحويل حركة السير إلى مسارات بديلة عبر تحويلات مرورية تشمل النصب التذكاري بعد دوار البحرة والفتحة المقابلة لفرع المرور، ومنطقة مطعم عصفور، ودوار الصحة، ودوار الجواش.
ودعا فرع المرور السائقين إلى الالتزام بالإشارات المرورية واتباع توجيهات عناصر المرور، واستخدام الطرق البديلة لضمان انسيابية المرور وتجنب الازدحام خلال فترة تنفيذ الأعمال.
وكان مجلس مدينة حماة أطلق يوم الخميس الماضي، مشروعاً بعنوان “شريان حماة”، يهدف إلى تخفيف الازدحام في مركز المدينة، ونقاطها الحيوية، وتحديث البنية التحتية للمرافق العامة والخدمية حيث تشمل العقد المرورية الممتدة على طول مسار الشريان المدخل الجنوبي للمدينة، والأوقاف، والمدخل الشمالي والبحرة.