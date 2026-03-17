إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني

القدس المحتلة-سانا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية.

وقال كاتس في تصريح مصور نقلته فرانس برس: “أبلغني رئيس الأركان للتو أن لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وسليماني، قائد الباسيج، الجهاز القمعي المركزي في إيران، قد قُتلا مساء أمس الإثنين”.

ومنذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعشرات القادة والمسؤولين.

وترد إيران بقصف مواقع في إسرائيل، وبالاعتداء بالصواريخ والطيران المسير على عدد من الدول العربية والإقليمية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وضرر بالمنشآت والمواقع الحيوية.