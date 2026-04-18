السفير التركي بدمشق: فرصة استراتيجية لتركيا وسوريا في سوق الطاقة

أنقرة-سانا

أكد سفير تركيا لدى دمشق، نوح يلماز، اليوم السبت، أن بلاده وسوريا أمام فرصة استراتيجية مهمة في سوق الطاقة، وخاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، أمام حركة الشحن التجاري لنحو سبعة أسابيع.

وقال يلماز، في تصريحات لوكالة الأناضول على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”: إن أزمة الطاقة قد تدفع نحو الخطوط البرية التي تمر عبر الأراضي التركية شمالاً، أو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط، إضافة إلى مسارات بديلة تربط العراق بسوريا.

واعتبر أن هذه الخيارات تمثل فرصة مشتركة لكل من تركيا وسوريا لتعزيز موقعهما في خريطة الطاقة الإقليمية.

وأوضح السفير التركي أن أحد أبرز البدائل المطروحة يتمثل في إنشاء خط يربط سوريا بالعراق، مشيراً إلى أن الظروف اللازمة لتنفيذه بدأت تتشكل تدريجياً إلا أن نجاحه يبقى مرهوناً بتحقيق الاستقرار في سوريا.

وأكد أن “التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار” و”الأنشطة الإرهابية” تشكل عوائق أمام ذلك.

وفي سياق متصل، أشار يلماز إلى أن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين يتطلب وقتاً، بما يشمل تنظيم الجمارك والمعابر الحدودية، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية.

وأضاف: إن المفاوضات الجارية بشأن بعض السلع والرسوم الجمركية تُدار بما يحقق مصالح الطرفين.

واختتم يلماز تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين البنية التحتية، ومعالجة التحديات اللوجستية، سيسهمان في رفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا إلى مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة.

وانطلق في منتجع بيليك بمدينة أنطاليا التركية أمس الجمعة المنتدى الدبلوماسي في نسخته الخامسة، تحت شعار “رسم المستقبل.. إدارة حالة عدم اليقين”، بمشاركة سوريا، والذي يهدف إلى صياغة حلول للأزمات المتصاعدة التي يعيشها العالم، وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.