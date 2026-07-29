قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينياً، خلال ‏حملة مداهمات في الضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ‌‏10 فلسطينيين من قرى بورين ومادما وعصيرة القبلية وتل جنوب مدينة ‏نابلس، كما اعتقلت مواطنين اثنين من بلدتي فرعون وصيدا في طولكرم، ‏وآخر من مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اعتقلت شاباً في الحي الشرقي ‏من مدينة جنين بعد مداهمة وتفتيش منزله، فيما انتشرت آليات الاحتلال في ‏عدد من شوارع الحي خلال الاقتحام، وداهمت عدة منازل، قبل أن تنسحب ‏من المنطقة.‏

إلى ذلك اقتحم جنود الاحتلال عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وبلدة ‏بيتونيا غرباً، كما اقتحم أكثر من 50 جندياً برفقة عدد من الآليات العسكرية ‏قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهموا عشرات المنازل، واستجوبوا ‏المواطنين فيها.‏

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

اقتحم مستوطنون بلباس عسكري في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تجمع ‏الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، واعتدوا على ثلاث عائلات، وهددوهم ‏بإجبارهم على الرحيل عن التجمع، كما استولوا على ثلاث مركبات خاصة، ‏وقطعوا خطاً ناقلاً للمياه يخدم أهالي التجمع.‏

وفي السياق نفسه، واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم ‏الأربعاء، توسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة “عش غراب” شرق مدينة ‏بيت ساحور في محافظة بيت لحم، وذلك بنصب المزيد من البيوت المتنقلة.‏

يشار إلى أن المنطقة المعروفة باسم “عش الغراب”، والتي تضم قاعدة ‏عسكرية لجيش الاحتلال قد خصصت قبل نحو 15 عاماً لبناء مستشفى ‏للأطفال لسكان بيت لحم، لكن المستشفى لم يُبنَ بعد أن بدأ المستوطنون ‏إنشاء بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم “شديما”.‏

وكانت قوات الاحتلال قامت أمس الثلاثاء، بحملة مداهمات اعتقلت خلالها ‌‏22 فلسطينياً، بينهم أسرى ‏محررون، وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداءات ‏نفذها مستوطنون في بيت لحم والخليل بالضفة الغربية.‏