قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 10 فلسطينيين من قرى بورين ومادما وعصيرة القبلية وتل جنوب مدينة نابلس، كما اعتقلت مواطنين اثنين من بلدتي فرعون وصيدا في طولكرم، وآخر من مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اعتقلت شاباً في الحي الشرقي من مدينة جنين بعد مداهمة وتفتيش منزله، فيما انتشرت آليات الاحتلال في عدد من شوارع الحي خلال الاقتحام، وداهمت عدة منازل، قبل أن تنسحب من المنطقة.
إلى ذلك اقتحم جنود الاحتلال عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وبلدة بيتونيا غرباً، كما اقتحم أكثر من 50 جندياً برفقة عدد من الآليات العسكرية قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهموا عشرات المنازل، واستجوبوا المواطنين فيها.
المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم
اقتحم مستوطنون بلباس عسكري في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، واعتدوا على ثلاث عائلات، وهددوهم بإجبارهم على الرحيل عن التجمع، كما استولوا على ثلاث مركبات خاصة، وقطعوا خطاً ناقلاً للمياه يخدم أهالي التجمع.
وفي السياق نفسه، واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، توسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة “عش غراب” شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، وذلك بنصب المزيد من البيوت المتنقلة.
يشار إلى أن المنطقة المعروفة باسم “عش الغراب”، والتي تضم قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال قد خصصت قبل نحو 15 عاماً لبناء مستشفى للأطفال لسكان بيت لحم، لكن المستشفى لم يُبنَ بعد أن بدأ المستوطنون إنشاء بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم “شديما”.
وكانت قوات الاحتلال قامت أمس الثلاثاء، بحملة مداهمات اعتقلت خلالها 22 فلسطينياً، بينهم أسرى محررون، وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداءات نفذها مستوطنون في بيت لحم والخليل بالضفة الغربية.