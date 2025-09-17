عربات مفخخة للاحتلال الإسرائيلي تدمر أحياء غزة وتزيد مأساة المدنيين

القدس المحتلة-سانا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف استخدام العربات المجنزرة المفخخة والمحمّلةً بأطنان من المتفجرات لتدمير الأحياء السكنية في مدينة غزة، في إطار تصعيد غير مسبوق لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ووثق المرصد تفجير 10 عربات مجنزرة مفخخة اليوم، في حي تل الهوا جنوب المدينة، فضلاً عن تفجيرات أخرى في مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن استخدام هذه العربات بات يشمل جميع ساعات اليوم، ما يزيد من احتمالات سقوط الضحايا.

وأوضح المرصد أن هذه العربات المفخخة، تحمل نحو 7 أطنان من المتفجرات، وتستخدم بشكل عشوائي لتدمير الأحياء السكنية، ما يسبب تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين، معتبراً أن هذا النوع من الأسلحة يُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي، ويمثل جريمة حرب.

وحذر المرصد من أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة تؤدّي إلى تدمير واسع للبنية التحتية في غزة، ما يحوّل المدينة إلى “مدينة مدمرة”، ويجعل عودة السكان إلى منازلهم شبه مستحيلة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، بما في ذلك فرض آليات لحفظ السلام وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.