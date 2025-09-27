مظاهرات في ألمانيا وسويسرا والسويد وبريطانيا دعماً للشعب الفلسطيني

عواصم-سانا

شهد عدد من المدن الأوروبية اليوم مظاهرات دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفضاً للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

وتظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين ودعوا إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد إسرائيل، وحملوا لافتات وأعلاماً فلسطينية ورددوا شعارات داعمة لفلسطين.

وفي جنيف تظاهر الآلاف في ساحة بلاس نوف بالمدينة، وطالبوا بفرض عقوبات دولية على إسرائيل بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن تضامنهم مع الفلسطينيين، ورددوا شعارات باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية تنتقد إسرائيل وتندد بالخسائر في غزة.

وفي السويد حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات وسط ستوكهولم خلال مظاهرة ضد خطط إسرائيل في غزة.

وفي مدينة ليفربول نظم المتظاهرون مسيرة تضامن مع غزة، قبل يوم واحد من بدء مؤتمر حزب العمال حيث تجمعوا في هضبة سانت جورج، وحملوا لافتات وأعلاماً فلسطينية، ورددوا شعارات، كما رفعوا صورا تسلط الضوء على ضحايا الحرب الإسرائيلية من الأطفال.

وينطلق المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول غداً ويستمر أربعة أيام.

وتأتي هذه المظاهرات والتحركات الشعبية في سياق تصاعد الاحتجاجات الدولية المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات سياسية وإنسانية عاجلة لحماية المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.