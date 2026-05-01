ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2618 قتيلاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 2618 قتيلاً وآلاف الجرحى.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة قوله في بيان: إنّ الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار الماضي حتى 1 أيار أصبحت 2618 قتيلاً و8094 جريحاً.

وقتل 6 أشخاص بينهم امرأة، وأصيب 16 آخرون اليوم الجمعة في سلسلة غارات وهجمات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في سياق الخروقات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في السادس عشر من نيسان الماضي، ما يزيد من حدة التوتر، ويهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.