فنانون ومثقفون إسبان يقرؤون أسماء أطفال غزة الشهداء في فعالية تضامنية بمدريد

مدريد- سانا

قدّم فنانون ومثقفون إسبان اليوم، أصواتهم لقراءة أسماء الأطفال الـ 18 ألفاً و500 الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال فعالية تضامنية أقيمت في ساحة بويرتا ديل سول وسط العاصمة مدريد، بدعوة من مجموعة” فنانون مع فلسطين” وبمشاركة أكثر من 300 شخصية ثقافية.

وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية، أن الفعالية التي استمرت منذ الظهر وحتى ساعات المساء، شهدت قراءة أسماء الأطفال الشهداء، تأكيداً على أن “هؤلاء ليسوا أرقاماً، بل كانوا أرواحاً”، بحسب تعبير المشاركين.

وشارك في قراءة الأسماء مخرجون وممثلون ومغنون بارزون، من بينهم بيدرو ألمودوبار، وميغيل ريوس، وسيلفيا أباسكال، وكارلوس بارديم، في فعالية دعمتها منظمات دولية بينها “أطباء بلا حدود”، و”الأونروا”، و”اليونيسف”، تحت شعار: “لمنع ازدياد قائمة العار”.

وأكد المشاركون أن القائمة تضم أسماء الأطفال الذين ارتقوا حتى شهر تموز الماضي فقط، في وقت تشير فيه بيانات وزارة الصحة في غزة، إلى أن عدد من ارتقوا منذ السابع من تشرين الأول 2023 تجاوز 64 ألفاً، أكثر من 30% منهم من الأطفال.

يُذكر أن الفعالية تأتي ضمن موجة تضامن ثقافي دولي آخذة في الاتساع، رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعلن آلاف الفنانين حول العالم مقاطعتهم لأي تعاون مع جهات إسرائيلية متورطة في جرائم الحرب.