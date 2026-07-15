أردوغان : “15 تموز” نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعاً عن ‏استقلاله

أنقرة-سانا‏

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا في الذكرى العاشرة ‏للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت عام 2016 أصبحت أقوى وأكثر عزماً ‏ووحدة.‏

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن أردوغان قوله في مقال اليوم الأربعاء، ‏بمناسبة “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” بعنوان “15 تموز.. بيان استقلال ‏قرن تركيا”: “إن تاريخ الخامس عشر من تموز 2016 لم يكن مجرد يوم ‏أُفشلت فيه محاولة انقلاب، بل كان “نصراً ديمقراطياً عظيماً دافع فيه الشعب ‏التركي عن إرادته واستقلاله بروحه”.‏

وأضاف أردوغان: إنّ 10 أعوام مرت على تلك الليلة التي خاض فيها ‏الشعب التركي معركة مصيرية دفاعاً عن استقلاله ومستقبله، ولقّن فيها ‏شعبنا الأبي، كما فعل خلال حرب الاستقلال، درساً تاريخياً للإمبرياليين ‏والمتعاونين معهم الذين حاولوا احتلال وطننا.‏

الشعب دافع عن استقلاله

وقال أردوغان: إن دعوته الشعب إلى النزول إلى الشوارع والساحات والمطارات ‏ليلة محاولة الانقلاب لم تكن مجرد نداء عابر، بل كانت تعبيراً عن ثقته في وعي ‏الشعب التركي وشجاعته وبصيرته.‏

وأضاف: “إنه أراد إحياء شعار “إما الاستقلال أو الموت”، أحد أقدس ‏الموروثات التي ورثها الشعب التركي عن أجداده، وقد حطّم الشعب بالفعل ‏في تلك الليلة القيود التي حاول الانقلابيون فرضها على إرادته، وأزال ‏العقبات التي كانت تعترض طريق تركيا”، مذكّراً بأن 253 شخصاً قتلوا ‏وأصيب أكثر من ألفي شخص خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.‏

اجتثاث تنظيم “غولن”‏

وأكّد أردوغان أن تركيا واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة ‏تنظيم “غولن” الإرهابي داخل البلاد وخارجها دون أي تهاون، وقد تمكّنت ‏من اجتثاثه من قطاع الموظفين والجيش والقضاء وقطاع الأعمال وغيرها ‏من المجالات.‏

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المعركة لم تنتهِ، وأردف: “الطريق الوحيد ‏لمنع عودة تنظيم “غولن” أو أي تنظيمات مشابهة للتغلغل في الدولة والمجتمع ‏هو الحفاظ على روح 15 تموز حيّة، ونقل هذا الوعي إلى الأجيال المقبلة”.‏

وحدة الشعب

وأكد أردوغان أن آلام تلك الليلة ما زالت حاضرة رغم مرور 10 سنوات، ‏مبيناً أنّ تركيا في الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة أصبحت أقوى ‏وأكثر عزماً ووحدةً، وقال: “ما دامت روح 15 تموز حيّة في هذه الأرض، ‏فلا ينبغي لأحد أن يشك في أن مخططات الخونة وألاعيب من يقفون خلفهم ‏على الساحة الدولية لن تجد طريقها إلى النجاح”.‏

وفي ختام مقاله، أكد الرئيس التركي أنّ “أكبر قوة يتمتع بها هذا الشعب هي ‏وحدته وتماسكه وأخوّته المتجذرة منذ ألف عام”.‏

وشهدت تركيا، منتصف تموز 2016، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة ‏من الجيش تتبع لتنظيم “غولن”، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ‏ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‏

وأعلنت الحكومة التركية يوم 15 تموز من كل عام “يوم الديمقراطية والوحدة ‏الوطنية”، تخليداً لذكرى القتلى الـ 253 الذين قضوا خلال التصدي لمحاولة ‏الانقلاب.‏