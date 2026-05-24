طائرة مسيرة متفجرة تتحطم في لاتفيا

ريغا-سانا

تحطمت طائرة مسيرة متفجرة في إحدى البحيرات بلاتفيا اليوم السبت، في حادثة جديدة من شأنها تفاقم القلق والتوترات السياسية في دول منطقة البلطيق.

ونقلت رويترز عن مصادر رسمية قولها: “إن الطائرة المسيرة سقطت في بحيرة دريدزا الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من حدود لاتفيا مع بيلاروس، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من انتشال الحطام بعد تلقيها بلاغاً من السكان المحليين.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها إيفيكا سيلينا على منصة إكس وقوع الحادث، مبينة أنها تنتظر الحصول على أدق المعلومات التفصيلية الممكنة بشأن طبيعة الطائرة ومصدرها.

وتحطمت عدة طائرات مسيّرة روسية وأوكرانية في لاتفيا، مع استخدام كلا الجانبين تقنية التشويش على الطائرات المسيّرة.

وتكرار هذه الحوادث تسبب في الأشهر الأخيرة بأزمة سياسية أدت إلى إقالة سيلينا من منصبها، بعد أن كانت قد أقالت بدورها وزير دفاعها في أوائل أيار الجاري، على خلفية التقاعس في نشر الدفاعات الجوية بالسرعة الكافية للتصدي لمسيرتين متفجرتين أوكرانيتين، يُرجح أنهما خرجتا عن مسارهما جراء عمليات تشويش إلكتروني روسي.

