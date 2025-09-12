الكويت تدين تصريحات نتنياهو العدائية وتهديداته لقطر

photo 2025 09 12 14 45 58 الكويت تدين تصريحات نتنياهو العدائية وتهديداته لقطر

الكويت-سانا

أدانت الكويت بشدة التصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر، وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال في انتهاك سيادة الدول.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم: إن الكويت تجدد موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وتشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وكان نتنياهو هدد باستهداف قطر مجدداً، وطالبها بطرد قادة حركة “حماس”.

التعاون الإسلامي: إعلان المجاعة في غزة إنذار عالمي لجريمة إنسانية تستوجب تحركاً عاجلاً
ترامب وستارمر يتفقان على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المعاناة في غزة
مقتل عسكريين لبنانيين جراء انفجار مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي
ارتفاع عدد ضحايا زلزال “كونار” بأفغانستان إلى 1411 قتيلاً و3124 مصاباً
وفاة 18 شخصاً غرقاً جراء الأمطار الغزيرة شمال باكستان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك