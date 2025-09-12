الكويت تدين تصريحات نتنياهو العدائية وتهديداته لقطر

الكويت-سانا

أدانت الكويت بشدة التصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر، وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال في انتهاك سيادة الدول.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم: إن الكويت تجدد موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وتشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وكان نتنياهو هدد باستهداف قطر مجدداً، وطالبها بطرد قادة حركة “حماس”.