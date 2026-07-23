خفر السواحل الصيني يطرد سفينتين فلبينيتين اقتحمتا المياه الإقليمية

بكين-سانا

أعلن خفر السواحل الصيني اليوم الخميس، عن اعتراض وطرد سفينتين فلبينيتين اقتحمتا المياه الإقليمية للصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن جيانغ ليويه المتحدث باسم خفر السواحل قوله: إنّ السفينتين الفلبينيتين تجاهلتا التحذيرات والإنذارات المتكررة من قوات الخفر، ودخلتا المياه الإقليمية الصينية قبالة هوانغيان داو، مضيفاً أن قوات الخفر اتخذت الإجراءات اللازمة وفق القانون، بما في ذلك تتبع واعتراض وطرد السفينتين مع الالتزام بالمعايير الشرعية والقانونية.

وأكد المتحدث أن هوانغيان داو تعد جزءاً أصيلاً من الأراضي الصينية، وخفر السواحل سيدافع بحزم عن سيادة البلاد الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، داعياً الفلبين إلى التوقف فوراً عن أعمالها المخالفة والمستفزة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت أمس الأول أن الجيش الفلبيني وقوات خفر السواحل الفلبينية يتعمدون إثارة الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي، مضيفة أنها استدعت سفير الفلبين لديها لإبلاغه احتجاجاً رسمياً على هذه الاستفزازات، وعلى اعتدائها على خفر السواحل الصيني قرب شعاب ريناي المعروفة أيضاً باسم “سيكوند توماس”، وهي جزيرة مرجانية ضمن جزر سبراتلي.

ويوم الإثنين الماضي، اتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني بالاعتداء على أحد أفراد أطقمها البحرية خلال مواجهة في بحر الصين الجنوبي، داعية إلى وقف “الأعمال غير القانونية والقسرية والعدوانية” في بحر غرب الفلبين، والالتزام بقرار هيئة التحكيم الصادر عام 2016 بشأن الحقوق البحرية للفلبين وفق القانون الدولي.