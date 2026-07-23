فيضانات أسام بالهند تودي بحياة 41 شخصاً وتغمر قرى كاملة



نيودلهي-سانا



لقي 41 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة شهدتها ولاية أسام في شمال شرق الهند خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أعلنته السلطات الهندية اليوم الخميس.



ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس وزراء الولاية هيمانتا بيسوا سارما قوله: إن “الفيضانات جرفت آلاف رؤوس المواشي”، مضيفاً أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين، فيما جرى إنشاء 150 مخيماً لإيواء نحو 30 ألف متضرر.



وأشار سارما إلى أن الأمطار الغزيرة في المناطق المرتفعة، إضافة إلى هطولات تجاوزت المعدل الاعتيادي بأربع مرات في بعض المناطق، تسببت في غمر قرى كاملة، موضحاً أن إجمالي عدد المتضررين في الولاية تجاوز 500 ألف شخص موزعين على 872 قرية.



وتدخل الجيش لتقديم الإمدادات للمناطق المعزولة، بما في ذلك إنزال المواد الغذائية والمعدات عبر الجو.



وتشهد الهند خلال موسم الرياح الموسمية بين حزيران وأيلول فيضانات وانهيارات أرضية متكررة، فيما يؤكد العلماء أن التغير المناخي يفاقم حدتها ويزيد من تكرارها.