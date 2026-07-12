ارتفاع الضحايا جراء الزلزالين في فنزويلا إلى 4490 قتيلاً

كراكاس-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في الرابع والعشرين من حزيران الماضي إلى 4490 قتيلاً، ‌‏وفق ما أعلنته الحكومة الفنزويلية اليوم الأحد‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة قولها: إن 4490 شخصاً قضوا و16,740 آخرين أصيبوا جراء الزلزالين، مشيرة إلى أن ‌‏أكثر من 19,500 منكوب يعيشون حالياً في مخيمات الإيواء‎.‎

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، أعلن أمس أن ما لا يقل عن 4,118 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب ‌‏‌‏16,740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين سوّيا أحياء كاملة بالأرض في ولاية لا غوايرا الساحلية‎.‎

وكان الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، قد وقعا في فنزويلا بفارق ثوانٍ فقط، متسببين ‌‏في انهيار آلاف المباني السكنية والمنشآت العامة، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات ‌‏الكهرباء والمياه والاتصالات، الأمر الذي صعّب وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المنكوبة خلال الأيام الأولى من ‌‏الكارثة‎.‎