ارتفاع الضحايا جراء الزلزالين في فنزويلا إلى 4490 قتيلاً

كراكاس-سانا
ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في الرابع والعشرين من حزيران الماضي إلى 4490 قتيلاً، وفق ما أعلنته الحكومة الفنزويلية اليوم الأحد.
ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة قولها: إن 4490 شخصاً قضوا و16,740 آخرين أصيبوا جراء الزلزالين، مشيرة إلى أن أكثر من 19,500 منكوب يعيشون حالياً في مخيمات الإيواء.
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، أعلن أمس أن ما لا يقل عن 4,118 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 16,740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين سوّيا أحياء كاملة بالأرض في ولاية لا غوايرا الساحلية.
وكان الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، قد وقعا في فنزويلا بفارق ثوانٍ فقط، متسببين في انهيار آلاف المباني السكنية والمنشآت العامة، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، الأمر الذي صعّب وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المنكوبة خلال الأيام الأولى من الكارثة.