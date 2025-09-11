مصرع 9 وإصابة 7 جراء انقلاب حافلة في ولاية بغلان شمال أفغانستان

كابول- سانا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، بينهم امرأتان، وأصيب سبعة آخرون، بينهم أربعة أطفال، جراء انقلاب حافلة في ولاية بغلان شمال أفغانستان، وفق ما أعلنت قيادة شرطة الولاية في بيان رسمي اليوم.

الحادث وقع أثناء توجّه المركبة من منطقة فارانج إلى مدينة بولي خمري، حيث انقلبت في الجزء الشمالي من منطقة كوتال بولفي، بين منطقتي جالجا وخوست، بسبب إهمال السائق ومشكلات فنية في المركبة.

وأفادت الشرطة المحلية بأنها سارعت إلى إخلاء موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قضاء النهرين لتلقي العلاج، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الحوادث المرورية المميتة التي شهدتها ولاية بغلان، حيث لقي أكثر من 17 شخصاً مصرعهم منتصف تموز العام الماضي إثر سقوط حافلة في أحد الأودية بالمنطقة ذاتها، ما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في قطاع النقل البري في البلاد، وخاصة في ظل ضعف البنية التحتية وسوء الصيانة.

وتؤكد السلطات الأفغانية أن تحسين إجراءات السلامة المرورية ومراقبة أداء السائقين بات ضرورة ملحة للحد من الحوادث المتكررة التي تحصد أرواح المدنيين.