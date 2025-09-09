ارتقاء 83 فلسطينياً في غزة خلال 24 ساعة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 83 فلسطينياً وأصيب 223 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 9 ممن وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، ارتقوا أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية جنوب القطاع، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن ارتقاء 64605 فلسطينيين، وإصابة 163319 آخرين، فضلاً عن دمار كبير في البنية التحتية.