رئيس الوزراء الياباني يقرّر التنحي عن منصبه

طوكيو-سانا

قرر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، التنحي عن منصبه، لتجنب الانقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي وفق ما أعلن مسؤولون يابانيون.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أجرى إيشيبا، الليلة الماضية، محادثات مع رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا، ووزير الزراعة شينجيرو كويزومي، وقبل يوم واحد من الموعد المنتظر لقرار الحزب بشأن إجراء انتخابات رئاسية.

وكان ايشيبا، الذي تولى منصبه في تشرين الأول من عام 2024، أعرب عن استعداده لصد التحركات الرامية إلى إجراء منافسة على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، من خلال التهديد بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو موقف تسبب في رد فعل عنيف داخل الحزب.