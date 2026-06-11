مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على صور والبقاع

بيروت-سانا

قتل شخصان، وأصيب آخرون بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق لبنانية عدة، وتركزت على مدينة صور والبقاع.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن شخصاً قتل، وأصيب 7 آخرون بجروح، جراء غارات إسرائيلية استهدفت حياً سكنياً في بلدة “العباسية” في قضاء صور.

وفي البقاع الغربي، قتل شخص في “سحمر”، وجرح آخر في سهل “مشغرة”، جراء استهداف على دفعتين من مسيرة إسرائيلية.

وفي العاصمة بيروت، حلّق الطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت على علو منخفض.

كما أفيد بغارة على “دير قانون النهر”، وأخرى استهدفت محيط مدينة صور بالقرب من مستشفى حيرام.

وتعرضت قرى القطاع الغربي في قضاء صور، ولا سيما بلدات وقرى مجدل زون وزيفين والحنية لقصف مدفعي عنيف ومركز، كما قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف بلدتي “الغندورية” و”صريفا”.

وفي النبطية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حي الرحمة في منطقة كفرجوز النبطية، وغارة على بلدة “كفرتبنيت”.

‏ووفقاً لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ2 من آذار الماضي بلغ عدد القتلى 3696، فيما بلغ عدد المصابين 11413 جريحاً.