تركيا تحذّر من التصعيد في غزة وتعلن وقف التجارة مع إسرائيل

أنقرة-سانا

حذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من أنّ الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ومختلف أنحاء فلسطين تُهدّد بإغراق المنطقة بأسرها في صراع، في حال لم يتم إيقافها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي اليوم حول الجرائم الإسرائيلية في غزة: إنّ “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ عامين، متجاهلة القيم الإنسانية الأساسية أمام أعين العالم كله “، مشدداً على أنّ “الفظائع هناك سُجّلت كواحدة من أحلك فصول تاريخ البشرية”.

وأضاف فيدان: “إذا سُمح لإسرائيل بمواصلة هجماتها المتهوّرة في غزة، فإن الأمر لن يقتصر على الفلسطينيين، بل سيؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها”.

أنقرة تتخذ إجراءات حاسمة

وأعلن وزير الخارجية التركي عن قطع جميع أشكال التجارة مع إسرائيل، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ومنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الإسرائيلية.

كما عبّر عن رفض بلاده لأي مقترح ينطوي على تهجير الفلسطينيين من غزة، واصفاً إياه بـ “الباطل”، وأكّد أن “المقاومة الفلسطينية كفاح سيُغيّر مجرى التاريخ، ويُصبح رمزاً للمظلومين، ويُزعزع أركان نظام متهالك”.

إدانات للاعتداءات الإسرائيلية الإقليمية

وفي السياق ذاته، أدان فيدان الضربات الإسرائيلية الأوسع في الإقليم، قائلاً: “إنّ هجمات إسرائيل المتهوّرة على غزة ولبنان واليمن وسوريا تمثّل أوضح دليل على عقلية دولة تتحدى النظام الدولي”.

وجدّد تأكيده أنّ تركيا “لن تسمح باستغلال المجتمعات السورية العريقة لتحقيق أهداف تمس وحدة الأراضي السورية”.

قورتولموش يطالب بمساءلة إسرائيل

من جهته، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إنّ ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية “انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي، وجريمة حرب وإبادة جماعية”، محذّراً من أن قرارها الأخير بتوسيع احتلالها في غزة “يُشكّل استمراراً لارتكاب الجرائم ضد الإنسانية”.

ودعا قورتولموش إلى اتخاذ خطوات ملموسة على وجه السرعة، بينها تعليق عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

ملاحقات قانونية دولية

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في تشرين الثاني الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما تواجه إسرائيل دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، بسبب عدوانها المتواصل على غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، وارتكابها جرائم إبادة وتجويع ضد الفلسطينيين في القطاع.