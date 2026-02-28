هجوم إسرائيلي أمريكي مشترك على إيران يستهدف عشرات المواقع وإيران ترد بالصواريخ الباليستية

عواصم-سانا

شنت إسرائيل وأمريكا اليوم السبت، هجوماً جوياً مشتركاً على إيران، استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى فيما قالت إيران: إنها ردت على هذا الهجوم بعشرات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي قوله: بدأنا بهجوم استباقي ضد إيران، فيما كشف مسؤول أمريكي أن القوات الجوية الأمريكية تشارك في الضربات على إيران، موضحاً أن الضربات الجوية المشتركة تستهدف تفكيك جهاز الأمن الإيراني.

ونقلت قناة الجزيرة عن المسؤول الأمريكي قوله: “نتوقع أن تكون الضربات الجوية على إيران واسعة النطاق”، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن الهجوم على إيران إسرائيلي أمريكي مشترك، ويتم العمل عليه منذ أشهر، لافتةً إلى أنه تم استهداف رئيس أركان الجيش، وجميع عناصر النظام الإيراني.

من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم: نتوقع أن يكون الهجوم على إيران أوسع نطاقاً بكثير من ضربات حزيران الماضي، مؤكدين أن عشرات الضربات لطائرات أمريكية تنفذ من قواعد حول الشرق الأوسط، ومن حاملة طائرات.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم خلال الموجة الأولى من الغارات على إيران استهداف مقار حكومية، ومحاولة اغتيال قيادات إيرانية، لافتةً إلى أن “المرحلة الأولى من الهجمات ستستمر لمدة 4 أيام، فيما تم استهداف نحو 30 موقعاً في إيران حتى الآن”.

وفور بدء الهجوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، وإغلاق المدارس، وإعلان حالة الطوارئ، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من المدن، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها لإسرائيل عادت أدراجها بسبب تطورات الهجوم على طهران.

أما وسائل الإعلام الإيرانية، فقالت: إنه تم قصف مبنى وزارة الاستخبارات الإيرانية في طهران، وتحدثت تقارير أولية عن وقوع انفجارات في مطار مهر آباد، كما سقطت عدة صواريخ في شارع “دانشكاه” ومنطقة “جمهوري” في طهران، وشوهد دخان الانفجارات يتصاعد في منطقة باستور حيث مقر القصر الرئاسي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القصف استهدف أيضاً مدن قم وكرج وأصفهان وتبريز ولورستان وكرمنشاه، فيما قال مسؤول إيراني: إن الضربات استهدفت عدة وزارات في جنوب طهران.

إلى ذلك، ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن 3 انفجارات دوت في العاصمة طهران، وأن القصف الإسرائيلي استهدف موقعاً قرب مقر الرئاسة، في حين نقلت وكالة مهر عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني قوله: إنه “تم إغلاق المجال الجوي الإيراني بالكامل”.

وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني قوله: إن طهران تستعد لرد ساحق فيما قالت وسائل إعلام إيرانية في وقت لاحق: إنه تم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

ويأتي هذا الهجوم غداة جولة ثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف حول الملف النووي، حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع طهران، مشدداً على أنه لا يريد أي تخصيب لليورانيوم من قبل إيران، فيما قالت سلطنة عُمان التي تتوسط في تلك المفاوضات إن المحادثات حققت اختراقاً بعد أن وافقت طهران على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب.