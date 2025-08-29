غوتيريش يحذر من العواقب الخطيرة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على قطاع غزة

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من العواقب الخطيرة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن عشرات آلاف الشهداء والمصابين، ودماراً هائلاً في البنية التحتية والمنازل.

وأكد غوتيريش في بيان له اليوم ضرورة حماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ في غزة تتفاقم وسط انهيار كامل للنظام الصحي، ومجاعة تهدد حياة ملايين الفلسطينيين.

ولفت غوتيريش إلى ضرورة تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بتيسير وصول المساعدات إلى القطاع، محذراً من أن تصعيد العدوان يجبر مئات آلاف الفلسطينيين على النزوح ويزيد من معاناتهم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، معرباً في الوقت نفسه عن قلقه من استمرار الاحتلال بمخططاته الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية والذي يعرقل إمكانية التوصل لحل القضية الفلسطينية.