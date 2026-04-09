أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان انعكاس وقف إطلاق النار على أسواق الطاقة والملاحة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفياً اليوم الأربعاء، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الاتصال تناول الانعكاسات السياسية والاقتصادية للتهدئة، حيث أكد الجانبان أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار ويشمل جميع الأطراف، ولا سيما تأثيراته على استقرار أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وأهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة.

كما جرى استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، حيث شدد الجانبان على أهمية وقف التصعيد واحتواء التوتر، وتكثيف المساعي الدبلوماسية للحفاظ على السلم الإقليمي.

وكانت الخارجية القطرية رحبت في بيان سابق اليوم بإعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، معتبرة أنه خطوة أولية باتجاه خفض التصعيد.