عبر بوابة “أنجز”.. تتيح المؤسسة العامة للإسكان خدماتها إلكترونياً تاريخ النشر: 2026/11/13 8:25 مساءً اخر تحديث: 2026/11/13 8:26 مساءً عبر بوابة “أنجز”.. تتيح المؤسسة العامة للإسكان خدماتها إلكترونياً مع إمكانية تقديم الطلبات وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع المعتمدة. المجمع القضائي في خان شيخون بريف إدلب يعود إلى العمل بعد ترميمه وإعادة تأهيله مشفى النور التخصصي “الثورة” في دير الزور يستأنف خدماته العلاجية بعد سنوات من الإغلاق انطلقت في دمشق فعاليات الدورة الثانية من معرض “تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026” من 1400 إلى نحو 4000 مستفيد شهرياً.. توسعٌ طبي في مجمع التكافل المجتمعي في زملكا أكثر من عشرة آلاف مفصول بسبب الالتحاق بالثورة في قطاع الصحة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المؤسسة العامة للإسكانبوابة أنجزتقديم الخدمات إلكترونياً مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها آخر الأخبار رياضة مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع بوتشيتينو لتولي تدريب الفريق انفوغراف عبر بوابة “أنجز”.. تتيح المؤسسة العامة للإسكان خدماتها إلكترونياً صحة الصحة العالمية: تغير المناخ يهدد بعودة أمراض اختفت في شرق المتوسط