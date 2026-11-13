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عبر بوابة “أنجز”.. تتيح المؤسسة العامة للإسكان خدماتها إلكترونياً

01 23 عبر بوابة "أنجز".. تتيح المؤسسة العامة للإسكان خدماتها إلكترونياً

عبر بوابة “أنجز”.. تتيح المؤسسة العامة للإسكان خدماتها إلكترونياً مع إمكانية تقديم الطلبات وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع المعتمدة.

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