المؤتمر العلمي الثاني في طب الطوارئ يختتم فعالياته بدمشق

دمشق-سانا

اختتمت اليوم السبت، في فندق البوابات السبع بدمشق، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني في طب الطوارئ تحت عنوان “من المستجدات إلى بناء المستقبل”، الذي نظمته مبادرة طب الطوارئ السورية (SEMI)، بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة أطباء سوريا.

وركز المؤتمر الذي شارك فيه أطباء من داخل سوريا وخارجها، على تأهيل أطباء الطوارئ المقيمين والمختصين، من خلال محاضرات وورشات عمل، تعرفوا خلالها على آخر ما توصل إليه العلم في طب الطوارئ والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع.

إدخال تقنيات طبية حديثة

أكد رئيس المؤتمر الدكتور طارق الرفاعي لـ سانا، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير المهارات المهنية لأطباء الطوارئ للتعامل مع مختلف الحالات الإسعافية الحرجة، مشيراً إلى أنه جرى اختيار نخبة من الأطباء المقيمين والاختصاصيين لتأهيلهم كمدربين ومعلمين في الدورات القادمة، من خلال تشبيك العلاقات المهنية بين الأطباء في الداخل والخارج.

وأشار الرفاعي إلى أهمية البرنامج التدريبي الخاص باستخدام جهاز “الأمواج فوق الصوتية” (الإلترساوند) مباشرة بجانب سرير المريض، حيث يتيح لطبيب الطوارئ إجراء التشخيص الفوري للحالات الحرجة والمهددة للحياة بدقة وسرعة عالية، مما يُغني عن الحاجة لتحويل المريض إلى قسم الأشعة واختصار الوقت الحرج في التدخل الإسعافي.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبي لقي إقبالاً واسعاً ومشاركة واسعة من الكوادر الطبية، نظراً لكونها تقنية متطورة جرى إدخالها حديثاً إلى المنظومة الطبية في سوريا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الإسعافية وإنقاذ حياة المرضى.

ورشات عمل ومحاضرات منوعة

بدوره، أوضح رئيس المبادرة السورية لطب الطوارئ الدكتور هاشم دعدوش، أن المؤتمر يهدف إلى جلب أهم التطورات الطبية ومشاركة الخبرات مع الأطباء السوريين، وترجمتها بشكل عملي عبر ورشات عمل تسهم في رفع كفاءة طبيب الطوارئ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في أقسام الطوارئ بمختلف المحافظات.

وبين دعدوش أن المؤتمر تضمن مسارين متوازيين لتقديم المحاضرات وورشات العمل المختلفة، لتلبية احتياجات الأطباء في مختلف الموضوعات الطبية، لافتاً إلى أن أبرز الورشات التي تصدر فعاليات المؤتمر هي ورشة “استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب”، حيث شهدت إقبالاً واسعاً تجاوز ضعف العدد المتوقع للمشاركين، نظراً لأهميته المتزايدة في القطاع الطبي.

تطور ملموس شهده المؤتمر

من جانبه، أشار المحاضر المشارك من ماليزيا الدكتور أزهر عبد العزيز إلى أهمية المبادرات والجهود التي تبذلها الكوادر والجمعيات الطبية التخصصية في سوريا لتطوير هذا القطاع، مشيداً بالتطور الملموس والمستوى المتقدم الذي شهده المؤتمر، والسرعة في إنجاز المبادرات العلمية والتدريبية رغم الفترة الزمنية القصيرة.

ونوه عبد العزيز، بأن ما تشهده سوريا من كفاءات وحفاوة تنظيم يعكس مستقبلاً واعداً ومشرقاً لقطاع طب الطوارئ والخدمات الصحية عموماً، مؤكداً حرصه المستمر على المشاركة والعودة إلى دمشق للمساهمة في نقل الخبرات ودعم الكوادر الطبية الوطنية.

ويعتبر المؤتمر العلمي الثاني في طب الطوارئ الذي استمرت فعالياته لـ 3 أيام امتداداً للمؤتمر الأول الذي عقد في الثاني من تشرين الأول العام الماضي على مدرج جامعة دمشق.

يذكر أن مبادرة طب الطوارئ السورية (SEMI) تُعدُّ جهداً تطوعياً، أسستها مجموعة من الأطباء السوريين الذين يمارسون مهنتهم في دول مختلفة حول العالم، وتهدف إلى تطوير طب الطوارئ في سوريا والمساهمة في إعادة بناء نظام الرعاية الصحية.