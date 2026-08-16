الصحة واليونيسيف تبحثان تعزيز البرامج الوطنية في التغذية والطفولة

دمشق-سانا



بحثت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، سبل تطوير برامج الرعاية الصحية الأولية وتعزيز التعاون المشترك في مجالي التغذية ورعاية الطفولة، وذلك خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق.

وأكد معاون مدير مديرية الرعاية الصحية الأولية في الوزارة إسماعيل الخطيب خلال الاجتماع، أن الوزارة استعادت رسمياً ملكية قطاع التغذية وأصبحت مشرفة على جميع برامجه وأنشطته، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغذية متعددة القطاعات بالشراكة مع الوزارات المعنية.

برنامج تنمية الطفولة المبكرة

وبين الخطيب أن برنامج تنمية الطفولة المبكرة أصبح وطنياً تقوده وزارة الصحة بعد نقله من مظلة مشاريع المنظمات إلى العمل على تعزيز دوره وتوسيع نطاق خدماته، كما يجري العمل على التوسع في خدمات مراكز “أنا وطفلي” التخصصية لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية واضطرابات النطق واللغة.



ولفت إلى استمرار التنسيق مع اليونيسيف لانضمام سوريا إلى حركة تعزيز التغذية العالمية “SUN Movement”، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة سوء التغذية وفق المعايير الدولية، مبيناً أن التحضيرات جارية لتنفيذ مسح تغذوي مدرسي شامل بالتعاون مع وزارة التربية واليونيسيف، بهدف تقييم الوضع التغذوي لدى طلاب المدارس.

توسيع التعاون المشترك

بدوره، أكد وفد اليونيسيف استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة وتوسيع التعاون المشترك في مجالي التغذية والطفولة، واستعداد المنظمة لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في سوريا، مشيداً بالخطوات التي تنفذها الوزارة لتعزيز البرامج الوطنية.



حضر الاجتماع معاون وزير الصحة للشؤون الصحية حسين الخطيب، ومعاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني البغدادي، ومدير التخطيط والتعاون الدولي زهير القراط، ومدير مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة محمد سالم.



وكانت وزارة الصحة أطلقت في الثاني من شهر تموز الماضي، مشروع “تعزيز الحالة التغذوية ‏للأطفال دون سن ‏الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات”، الذي تنفذه مؤسسة ‏شام الإنسانية بتمويل من ‏مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وصول الفئات الأكثر احتياجاً إلى خدمات ‌‏التغذية الأساسية، عبر الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد ‏والوقاية منها ‏وعلاجها.