جلخي وعلبي يلتقيان نساء عائلات المفقودين لبحث مبادرة ‏دولية ‏جديدة‎

دمشق-سانا‏

التقى رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا ‏جلخي، ‏ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ‏اليوم الإثنين‏، ‏عدداً من نساء عائلات ‏المفقودين والمختفين قسراً، وذلك في جلسة ‏حوارية خُصصت ‏للاستماع إلى تجاربهن، ‏ووجهات نظرهن بشأن ‏مبادرة اعتماد ‏يوم دولي لنساء عائلات المفقودين والمختفين قسراً‎.‎

وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن اللقاء الذي عقد في مكتب ‏الهيئة بدمشق، يأتي في إطار ‏الحرص على تصميم المبادرة ‏وتطويرها، ودعمها انطلاقاً من ‏رؤية ‏العائلات وتجاربها، وبما يعبّر ‏عن احتياجات النساء ‏ودورهن في حفظ الذاكرة، والدفاع عن الحق ‏في معرفة مصير ‏أحبائهن، وإبقاء ‏قضية المفقودين حاضرة على ‏المستويين ‏الوطني والدولي، مشيرةً إلى أن اللقاء أكد أهمية إشراك ‏العائلات ‏في مختلف مراحل المبادرة، ‏بوصفهن شريكات أساسيات في ‌‏بلورة رسالتها وتحديد أهدافها ومضامينها‎.‎

شراكة مع أصحاب القضية

وأوضح جلخي في تصريح لـ سانا، أن الهيئة تؤمن بأن ‏أي مبادرة ‏تُعنى بعائلات المفقودين يجب أن تُبنى بالشراكة مع ‌‏أصحاب القضية ‏أنفسهم، وفي مقدمتهم النساء اللواتي حملن ‏عبء الغياب لسنوات، ‏وحافظن على ذاكرة أحبائهن، وتمسكن ‏بحقهن في ‏معرفة الحقيقة‎.‎

وبين جلخي أن اللقاء خصص للاستماع إلى آرائهن، ومقترحاتهن ‌‏بشأن مبادرة اعتماد يوم دولي لنساء عائلات المفقودين ‏والمختفين ‌‏قسراً، لأننا نرى أن نجاح هذه المبادرة يبدأ من ‏التعبير الصادق عن ‏تجاربهن واحتياجاتهن لافتاً إلى ‏أن الهيئة ستواصل العمل مع ‏العائلات ‏والشركاء الوطنيين ‏والدوليين من أجل تطوير هذه المبادرة بما يكرّس ‏الاعتراف ‏بدور النساء، ويعزز حق العائلات في ‏الحقيقة، ويحافظ ‏على ‏قضية المفقودين حاضرة في الضمير الإنساني‎.‎

وكان مجلس الأمن الدولي عقد الثلاثاء الماضي جلسة ناقش فيها ملفي ‏العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا، ‏بمشاركة مندوب ‌‌‏سوريا علبي، والدكتور جلخي ورئيس الهيئة ‏الوطنية السورية للعدالة ‏الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف‎.‎