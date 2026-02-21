أسوشيتد برس: إدارة ترامب تمضي في خطط إعادة فتح السفارة الأمريكية بدمشق

واشنطن-سانا

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس، أنها تعتزم المضي قدماً في التخطيط لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق، والتي أُغلقت عام 2012.

وجاء في إشعار وُجّه إلى لجان الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، وحصلت وكالة “أسوشيتد برس” على نسخة منه، أن وزارة الخارجية أبلغت المشرّعين بـ “نية تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا”.

وأشار الإشعار المؤرخ في الـ 10 من شباط، إلى أن الإنفاق على خطط إعادة الافتتاح سيبدأ خلال 15 يوماً، أي الأسبوع المقبل، من دون تحديد جدول زمني لاستكمال هذه الخطط أو لعودة الموظفين الأمريكيين إلى دمشق بشكل كامل.

وتبحث الإدارة إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وقد شكّل هذا الملف أولوية للمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك.

وكان ترامب قال للصحفيين اليوم الجمعة: إن الرئيس أحمد الشرع يقوم “بعمل رائع”، وسوريا “بدأت تتماسك وتتحد بشكل جيد جداً”.

وفي شهر أيار من العام الماضي، زار باراك دمشق ورفع العلم الأمريكي في دار سكن السفير الأمريكي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.