إجراء 400 عملية مجانية لإزالة الساد ضمن حملة “بصر 4” في مشفى اللاذقية الوطني

اللاذقية-سانا

يواصل مشفى اللاذقية الوطني تنفيذ حملة “بصر 4” الطبية المجانية لإزالة الساد (المياه البيضاء)، التي تقودها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسستي “البصر العالمية” و”شام الإنسانية”، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن سعي متواصل لتخفيف الأعباء العلاجية عن المواطنين وتوسيع مظلة الرعاية العينية التخصصية.

وأوضح رئيس شعبة العينية في المشفى الدكتور فريد طيفور، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الحملة تستهدف بالدرجة الأولى الشرائح غير القادرة على تحمّل تكاليف العلاج في القطاع الخاص، مبيناً أن نحو 650 مريضاً سُجّلوا حتى الآن، أُنجزت الفحوصات التحضيرية لـ500 منهم، فيما بلغ عدد العمليات المنفذة فعلياً 350 عملية من أصل خطة تستهدف 400 عملية جراحية، على أن تُختتم أعمال الحملة، المنفذة بالتنسيق مع مديرية صحة اللاذقية، خلال يومين.

من جهته، بين المنسق الإداري لمؤسسة “البصر العالمية” في سوريا بشير الشطي، أن خطة العمل في المحافظة، إلى جانب عمليات الساد، تشمل معاينة أكثر من 3 آلاف مريض، ليرتفع إجمالي المستفيدين في اللاذقية إلى نحو 4 آلاف شخص، لافتاً إلى أن الحملة تندرج ضمن خطة وطنية أشمل، تغطي مختلف المحافظات السورية استجابة للاحتياجات الصحية الميدانية.

وأشار أحد المستفيدين من الحملة، محمود شحادة محمود، إلى أن كلفة عملية الساد في المشافي الخاصة تتجاوز 7 ملايين ليرة سورية، مثمّناً يسر إجراءات التسجيل، والدعم الإنساني الذي أتاح له وللمئات غيره تلقي العلاج مجاناً.

وتندرج حملة “بصر 4” ضمن سلسلة المبادرات الطبية التي ترعاها وزارة الصحة لتعزيز الاستجابة الصحية الشاملة، وتوسيع الخدمات الجراحية والتخصصية المجانية في عموم المحافظات السورية.