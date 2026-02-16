مشاركون في مؤتمر “وحدة الخطاب الإسلامي”: ضرورة توحيد الخطاب الديني على منهج الاعتدال والوسطية

150 مليون دولار في يومها الأول أهالي حلب يعبرون عن مشاعرهم وآمالهم بحملة “حلب ست الكل”
أجواء حيوية في جناح الطفل بمعرض دمشق الدولي للكتاب تجمع بين اللعب والمعرفة
مراكز خدمة المواطن في دمشق… جهود متواصلة لتسهيل حصول المواطنين على الأوراق الرسمية
مشاهد من نقل الجيش العربي السوري لعناصر قسد من سجن الأقطان بالرقة إلى محيط مدينة عين العرب
مديرية الشؤون السياسية في إدلب تنظم ندوة تفاعلية بعنوان”مسارات التعافي المبكر في سوريا”
