وزير الصحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة اليمنية تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع القائم بأعمال السفارة اليمنية بدمشق محمد عزي طيب بعكر، سبل تعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات الثنائية في القطاع الصحي بين البلدين.



وذكرت الوزارة اليوم الخميس أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة ركز على فرص التعاون في مجال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية.



وناقش الجانبان إمكانية تنظيم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية وتبادل الخبرات الأكاديمية في المجال الصحي بين البلدين.



وأكد الوزير العلي أهمية هذا التشاور في فتح آفاق جديدة لتطوير الأداء الصحي وتجاوز التحديات المشتركة، مشدداً على حرص الوزارة على المضي قدماً في ترجمة هذه النقاشات إلى اتفاقيات تنفيذية تعزز كفاءة القطاع الصحي وتطوير خدماته في البلدين.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الوزارة إلى تعزيز التعاون العربي في القطاع الصحي بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة، وتبادل الخبرات.

وكان وزير الصحة مصعب العلي التقى مع نظيره الأردني إبراهيم البدور والوفد المرافق له في 18 من الشهر الجاري.